Allarme al 112: una donna cammina nuda per strada impugnando un coltello

Una donna nuda in strada con un coltello in mano. Allarme - riporta Il Giornale di Vicenza - ieri poco dopo le 19, quando alcuni passanti hanno avvisato il 112 dopo averla notata aggirarsi per le vie di Chiampo.

Intervenute pattuglie dei carabinieri nella zona di via Volta per fermare la donna che impugnava un coltello da cucina. Ancora da chiarire le cause del suo comportamento. Sul posto è giunta anche un’ambulanza del Suem e gli operatori del 118 l’hanno accompagnata in ospedale visto il suo stato di disorientamento. Accertamenti in corso da parte delle forze dell’ordine.