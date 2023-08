All'Electrolux integratori e angurie per operai contro il caldo I lavoratori chiedono il taglio delle ultime tre ore dei turni

(ANSA) - SUSEGANA (TREVISO), 23 AGO - I responsabili per la sicurezza dei lavoratori dello stabilimento Electrolux Italia di Susegana (Treviso) incontreranno in mattinata la direzione aziendale per chiedere la possibilità di evitare le ultime tre ore del turno mattutino (dalle 13 alle 16) a causa dell'innalzamento della temperatura in determinate aree dell'impianto. Come tutti gli anni, per cercare di attenuare i disagi connessi all'aumento della temperatura interna, nel corso della pausa mensa l'azienda mette a disposizione integratori a base di sali minerali e porzioni di anguria. Le rappresentanze sindacali interne precisano tuttavia che, in autonomia e al verificarsi di certe condizioni, le Rls possono decidere che, su base volontaria, gli operai abbiano la facoltà di scegliere se interrompere il lavoro e rincasare senza incorrere in sanzioni. Se l'incontro di oggi avrà esito negativo, l'unica conseguenza sarebbe il mancato pagamento del turno. (ANSA).