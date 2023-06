Alberto Stefani è il nuovo segretario della Liga Veneta

Alberto Stefani, padovano, sindaco di Borgoricco, deputato, stravince il congresso regionale della Liga Veneta. Il commissario uscente conquista 288 voti, contro il 160 dello sfidante Franco Manzato, trevigiano, già parlamentare e assessore regionale. Quattro le schede bianche e due le nulle.

È questo l'esito del congresso regionale svoltosi dalla mattina di oggi al Four Points by Sheraton, con le operazioni di voto, riservate ai delegati e ai rappresentanti istituzionali eletti. «Lavorerò per unire la Lega, un partito che deve guardare al futuro, alle sfide della nostra regione a cominciare da quella dello sviluppo economico e del contrasto alle denatalità, oltre a portare a termine l'autonomia. E mi impegnerò per creare le condizioni per un terzo mandato del nostro presidente Luca Zaia», dice Stefani, presente lo stesso presidente della Regione. I delegati hanno eletto anche i 12 componenti del direttivo regionale