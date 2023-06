Al via nuova concessione rimorchiatori a Venezia e Chioggia

(ANSA) - VENEZIA, 07 GIU - Entrerà in servizio l'8 giugno prossimo, per 15 anni, l'operatore aggiudicatario della gara europea per lo svolgimento del servizio di rimorchio nei porti di Venezia e Chioggia e nelle rispettive rade, affidato alla società Rimorchiatori Riuniti Panfido & C. Srl di Venezia. L'iter istruttorio è stato svolto dalle Capitanerie di porto di Venezia e Chioggia e ha coinvolto tutte le associazioni di categoria del settore marittimo, oltre all'Autorità di sistema portuale del Mar Adriatico settentrionale. Il servizio verrà garantito da una flotta di 13 rimorchiatori con motorizzazione all'avanguardia e da 28 equipaggi, in modo da garantire il servizio sulle 24 ore, senza soluzione di continuità. La concessione, per la prima volta in Italia, è stata strutturata in modo da prendere in considerazione un "sistema portuale" ma anche una modalità di impiego multisito e dinamica dei mezzi, senza vincolo dei singoli componenti della flotta ad uno scalo specifico, in modo da garantire a tutti gli operatori marittimi e portuali ottimizzazione e economicità, nel quadro dei migliori livelli di sicurezza della navigazione e della competitività dei porti rientranti nella concessione. Dopo la recente approvazione del regolamento per la sicurezza della navigazione nel porto e nella rada di Venezia, l'attività di risk analysis di Capitaneria e Autorità di sistema, il rinnovo dell'accordo "Venice Blue Flag", questo passaggio è un ulteriore tassello per la costruzione di un modello di gestione dei traffici marittimi più attento alle esigenze della sicurezza della navigazione e della salvaguardia dell'ambiente nell'area dell'estuario veneto. (ANSA).