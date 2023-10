Al via la terza edizione del progetto Coop 'Più vicini' Per tutto ottobre la scelta dei progetti da sostenere

(ANSA) - MILANO, 02 OTT - E' arrivata alla terza edizione l'iniziativa solidale "Più vicini" promossa da Coop Alleanza 3.0 per sostenere concretamente i territori per tutto ottobre nei punti vendita della Cooperativa dal Friuli Venezia Giulia alla Puglia. Fino al 31 ottobre negli ipercoop e nei supermercati di Coop Alleanza 3.0 i soci e i consumatori possono scegliere quale sostenere tra tre progetti sociali nel proprio territorio, in uno spazio dedicato all'interno del punto vendita. L'area del negozio appositamente allestita per "Più vicini" sarà contraddistinta dalla comunicazione inerente ai tre progetti che i soci e i consumatori potranno scegliere inserendo un gettone fisico - contraddistinto da un puntatore in rosso con la scritta "Più vicini" - nell'urna della propria iniziativa preferita. Il gettone sarà distribuito alle casse ogni 15 euro di spesa e suoi multipli. La Cooperativa sosterrà con importi proporzionali alle preferenze, espresse dai soci e dai consumatori, i tre progetti abbinati ad ogni punto vendita. "In un contesto di cambiamenti e di sfide anche globali, la dimensione locale, più vicina per l'appunto, acquisisce un'importanza fondamentale nella costruzione di una comunità aperta e solidale" dichiara il presidente di Coop Alleanza 3.0, Mario Cifiello "Sostenere i progetti delle realtà locali, significa ascoltare le esigenze del territorio in cui si vive e si opera, ed è il primo passo per favorire i cambiamenti positivi, per costruire un mondo più solidale, più equo, più attento all'ambiente. "Più vicini" è un'iniziativa che racchiude in sé il valore dell'agire in modo cooperativo, coinvolgimento direttamente i nostri soci e i consumatori, che formano un "noi" che rispecchia il significato più profondo della parola cooperare, operare insieme per un obiettivo comune". (ANSA).