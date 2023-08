Al via il premio Campiello junior Pino Boero presidente della giuria

(ANSA) - VENEZIA, 08 AGO - Prende il via la 3/a edizione del Premio Campiello Junior, il riconoscimento letterario nato dalla collaborazione tra la Fondazione Campiello, Pirelli e la Fondazione Pirelli, per opere italiane di narrativa e poesia scritte per ragazzi, con l'obiettivo di incentivare la lettura e contribuire alla diffusione del libro tra i giovanissimi. Quest'anno il presidente della Giuria di Selezione sarà Pino Boero che subentra allo scrittore Roberto Piumini, presidente per le prime due edizioni del Campiello Junior. Confermati gli altri componenti della Giuria, Chiara Lagani, attrice e drammaturga; Michela Possamai, docente all'Università Iusve di Venezia, David Tolin, libraio e membro del direttivo di Alir (Associazione librerie indipendenti ragazzi). Il premio è composto da due distinte sezioni: la categoria 7-10 anni, rivolta a lettori delle scuole primarie classe III, IV, V e la categoria 11-14 anni rivolta invece a lettori della scuola secondaria di primo grado classe I, II, III. La modalità di selezione è composta, come per il concorso senior, da una doppia giuria. La Giuria di Selezione avrà il compito di selezionare le terne finaliste che saranno annunciate il 10 novembre, mentre la giuria popolare, la Giuria dei Giovani Lettori composta da 240 ragazzi, residenti in Italia e all'estero, suddivisi in gruppi da 120 per ciascuna categoria, decreterà i vincitori. Saranno proprio i ragazzi i veri protagonisti, chiamati a scegliere i vincitori ai quali verrà riconosciuto un premio in denaro di 2000 euro. La proclamazione è prevista il 22 marzo 2024, mentre verranno poi celebrati a settembre durante la cerimonia di premiazione del Campiello 2024. (ANSA).