Ai domiciliari per droga continuava a spacciare, arrestato

(ANSA) - VICENZA, 13 GIU - Si trovava ai domiciliari nella sua abitazione ma nonostante questo aveva inventato uno stratagemma per poter vendere droga, reato per il quale risulta già pregiudicato utilizzando un furgone parcheggiato davanti casa come 'negozio'. L'uomo, un 52enne di origine marocchina, è stato però scoperto dagli agenti del Commissariato di Bassano del Grappa (Vicenza) che l'hanno arrestato per possesso e spaccio di cocaina ed ora è rinchiuso nella casa circondariale di Vicenza. L'uomo utilizzava come luogo di scambio dello stupefacente il furgone di sua proprietà, parcheggiato sotto casa, che apriva e chiudeva a distanza, utilizzando il telecomando. L'acquirente, dopo aver contattato telefonicamente il venditore, entrava nel furgone prelevando la dose di cocaina, lasciava il denaro nel veicolo all'interno di un pacchetto di sigarette e si allontanava. I poliziotti, dopo aver osservato l'acquisto di una dose di droga da parte di un giovane, hanno effettuato una perquisizione dell'abitazione e del furgone del 52enne, rinvenendo cocaina già suddivisa in dosi, per un peso totale di 26 grammi, un bilancino di precisione e alcuni pacchetti di sigarette contenenti banconote di vario taglio per alcune centinaia di euro. (ANSA).