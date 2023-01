Agricoltore muore schiacciato sotto trattore

(ANSA) - CHIAMPO, 06 GEN - Un agricoltore di 63 anni è morto schiacciato dal trattore che stava manovrando. Il fatto è avvenuto in una zona boschiva di Chiampo, nel vicentino. L'uomo era intento a fare legna all'interno della sua proprietà quando, per cause in corso di accertamento, si è rovesciato con il mezzo, rimanendo schiacciato. I vigili del fuoco allertati da alcuni residenti e arrivati dal distaccamento di Arzignano, con l'aiuto di un escavatore trovato sul sul posto, hanno alzato il trattore ed estratto l'uomo. Purtroppo, nonostante i soccorsi, il medico ha dovuto dichiarare la morte dell'uomo. Le cause dell'incidente sono al vaglio dei carabinieri (ANSA).