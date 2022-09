Affitto di 1 euro al giorno per ripopolare il paese

Affitti ad un euro al giorno contro lo spopolamento del paese. È l’iniziativa lanciata a Pedemonte (Vicenza) dal Comune che, grazie ai fondi di confine, sta acquistando un immobile dal quale ricavare alcuni appartamenti. Gli alloggi saranno poi concessi in locazione a giovani famiglie con un canone molto agevolato. Lo spopolamento dei comuni montani e di valle è una tendenza che purtroppo continua inesorabile. Un fenomeno che interessa tutta Italia e che mostra gli effetti anche nel Vicentino. Alle difficoltà della vita in montagna o nei borghi più isolati, molti giovani preferiscono le comodità e i servizi della pianura. Spesso, poi, chi nasce e cresce in un piccolo centro è costretto a spostarsi verso le città per trovare lavoro. In questo modo si dà vita ad un circolo vizioso: le popolazioni calano di numero, i negozi chiudono perché non hanno più clienti, nessuno vuole più investire su territori che si stanno svuotando.

Una situazione che sfavorisce chi invece decide o è costretto a rimanere nei propri luoghi d’origine, come gli anziani, che si trovano a vivere in paesi fantasma, sguarniti dei servizi primari, e allo stesso tempo hanno magari difficoltà di spostamento.

700 abitanti

Non fa eccezione Pedemonte, piccolo paese della Val d’Astico. «Vent’anni fa il paese contava circa 800 abitanti - spiega il sindaco Roberto Carotta - attualmente siamo a 700. Ora però vogliamo cercare di invertire questa tendenza». Di qui il progetto degli affitti a canone agevolato, nato sulla scorta di esempi come quelli dei comuni trentini di Luserna e Canal San Bovo. Il Comune sta dunque acquistando un edificio abbandonato in via Longhi; i necessari lavori di riqualificazione porteranno a ricavare 4-5 appartamenti, che saranno poi dati in affitto ad un euro al giorno. Un’offerta molto vantaggiosa, pensata con una finalità ben precisa. «L’obiettivo - continua il primo cittadino - è portare qui nuove famiglie, o comunque riuscire a mantenere i nostri ragazzi sul territorio. L’ideale sarebbe far arrivare giovani nuclei familiari con bambini, in modo da poter tenere aperte le scuole e tenere vivi i nostri servizi fondamentali».

Dal Comune 650mila euro

L’iniziativa, che beneficerà dei Fondi comuni confinanti (ex Odi), prevede un investimento da parte del Comune pari a 650 mila euro. L’intenzione è quella di partire con i lavori a gennaio o febbraio e di completare almeno una parte del progetto per la fine del prossimo anno. E all’orizzonte si intravvedono già ulteriori sviluppi. «Stiamo valutando di fare una proposta per l’acquisto di alcuni alloggi dell’Ater in via Brancafora - spiega Carotta - questi appartamenti restano quasi sempre sfitti, così abbiamo pensato che potremmo comprarli noi e darli in affitto sempre ad un euro al giorno. In paese, poi, ci sono diverse case in disuso che potrebbero servire allo stesso scopo. I proprietari magari vengono per due settimane a Ferragosto, ma ora iniziano ad essere anziani e in futuro potrebbero non venire più».