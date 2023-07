Affamava il cane per renderlo performante, denunciato cacciatore Salvato dalle guardie zoofile dell'Oipa a Padova

(ANSA) - PADOVA, 11 LUG - Un cane razza setter scheletrico e in fin di vita di un cacciatore è stato salvato dalle guardie zoofile dell'Oipa a Padova e il proprietario, indagato per maltrattamento, rischia ora da tre a diciotto mesi di reclusione o una multa da 5 a 30 mila euro. L'animale, a detta dell'uomo, era in quelle condizioni poiché, se affamato, avrebbe cacciato meglio. Il cane, sequestrato dall'Oipa su disposizione della Procura della Repubblica di Padova e ricoverato a spese dell'associazione in una clinica veterinaria, ora è in via di ripresa. "Sami, così lo abbiamo chiamato, ha circa 4 anni ed era costretto a vivere in un evidente contesto di maltrattamento: pesava solo 6 chili, era steso a terra e non riusciva ad alzarsi " racconta la coordinatrice delle guardie zoofile Oipa di Padova e provincia, Laura Maggiolo. (ANSA).