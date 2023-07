Aeroplano biposto si schianta vicino all'aeroporto. Due feriti gravi, aperta un'inchiesta

Una manovra sbagliata in fase di atterraggio ad Asiago e pilota e passeggero si schiantano al suolo. Un uomo traportato in elicottero al San Bortolo di Vicenza

Schianto di un aeroplano biposto Tecnam P2002 con due persone a bordo appena fuori dall'aeroporto di Asiago (Vicenza). L'incidente è accaduto in zona Gastagh poco dopo le 12 di oggi, sabato 29 luglio, quando il velivolo, partito stamattina dalla provincia di Bolzano, non è riuscito ad atterrare correttamente sulla pista dell'Altopiano.

A quel punto il pilota ha cercato di riprendere quota ma trovandosi davanti il colle boschivo ha tentato una virata stretta per evitare gli alberi perdendo però immediatamente portanza e schiantandosi al suolo, in un prato circa 500 metri prima della pista del Romeo Sartori.

Ferito gravemente uno degli occupanti del biposto, trasportato via elicottero al San Bortolo di Vicenza. Meno grave l'altra persona a bordo, che ha riportato ferite multiple ed è stato condotto all'ospedale di Asiago.

Sul posto i vigili del fuoco e la polizia locale di Asiago oltre al 118 dell'ospedale altopianese e i carabinieri della stazione di Canove. I vigili del fuoco hanno estratto le due persone all'interno del velivolo, che sono state prese in cura dal personale sanitario del Suem, stabilizzati e trasferiti ospedale. Ancora in corso le operazioni di soccorso.

Aperta un'inchiesta sull'incidente

L'agenzia nazionale per la sicurezza del volo ha aperto un'inchiesta e inviato un ispettore a verificare i fatti accaduti ad Asiago. Di seguito il comunicato dell'Ansv: «L’Agenzia nazionale per la sicurezza del volo (ANSV) informa di aver disposto l’apertura di un’inchiesta di sicurezza sull’incidente occorso oggi 29 luglio all’aeromobile Tecnam P2002 marche di identificazione EC-NXO. Il velivolo, in fase di riattaccata, impattava il suolo a breve distanza dal sedime aeroportuale di Asiago. Feriti i due occupanti. Disposto, altresì, l’invio di un investigatore ANSV sul sito dell’evento, per lo svolgimento di un sopralluogo operativo».