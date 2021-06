Aereo precipita e prende fuoco, morto carbonizzato il fondatore di «Airone»

Un uomo è morto carbonizzato nell’incendio dell’aereo da turismo precipitato oggi all’esterno dell’aeroporto «G.Allegri» di Padova. Si tratta del pilota del velivolo, Egidio Gavazzi, 84 anni, editore e fondatore di riviste tra cui «Airone» e «Aqua»

Classe 1937, nato a Erba, in provincia di Como, ma residente a Milano, discendente di una articolata e nobile famiglia lombarda, Gavazzi era naturalista, ambientalista. Fu anche fondatore della Società Italiana Caccia Fotografica, scrittore amante di libri, natura e soprattutto innamorato degli aerei.

Quanto alla ricostruzione dell’incidente, l’areo sarebbe stato in fase d’atterraggio, e forse per un errore nell’avvicinamento o un problema tecnico, sarebbe andato lungo, picchiando contro un albero e schiantandosi a terra. A pochi metri dal lungo dell’incidente scorre via Sorio, una strada cittadina, molto trafficata. Pare abbia effettuato una virata all’ultimo momento, per evitare un condominio, poi lo schianto contro l'albero.