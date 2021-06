Addio a Beatrice, la 14enne paladina dei diritti dei disabili

È morta venerdì per colpa di una crisi respiratoria, ad appena 14 anni, la giovanissima vicentina di Bassano del Grappa Beatrice Berti, ragazzina che si era fatta conoscere come simbolo della lotta contro le barriere architettoniche.

Costretta in sedia a rotelle fin dai primissimi anni di vita, per volontà dei genitori Andrea e Valentina Pasini aveva vissuto un’esistenza ricca di esperienze, senza curarsi delle limitazioni che le derivavano dalla propria disabilità. Ne sono prova anche gli esami di terza media che Beatrice aveva da poco superato riportando un voto di eccellenza. Nell’occasione, era stata particolarmente festeggiata dai compagni di classe che l’avevano sempre coinvolta nelle loro attività.

Per questo, papà Andrea e mamma Valentina hanno già deciso che le battaglie di Beatrice non dovranno concludersi con la sua esistenza. «Lasciamo che passino questi giorni per nulla semplici – dicono – e poi pensiamo di istituire un’associazione destinata a occuparsi di disabilità. In particolare, di azioni di sensibilizzazione, sostegno alle famiglie e anche acquisto dei presidi sanitari in grado di facilitare la vita alle persone impossibilitate a muoversi sulle proprie gambe».