Il numero unico di emergenza 112 arriva anche in Veneto: firmato l'accordo tra Ministero e Regione

È stato firmato stamane a Venezia il protocollo d’intesa tra il ministro dell’Interno, Matteo Piantedosi, e il presidente del Veneto, Luca Zaia, per l’attivazione del numero unico di emergenza 112 anche nel Veneto.

«Abbiamo programmato un lavoro serio col ministro» ha detto Zaia, «per fare un tavolo operativo e dopo 180 giorni chiudere la partita. Calare dall'alto il numero unico 112 nell'organizzazione del Veneto non sarebbe stato cosa facile: il ministro ha capito la necessità di definire un progetto su misura, un abito sartoriale, perché non siamo solo 5 milioni di veneti, ma 5 milioni di veneti più 70 milioni di turisti».

L'iter e l'attivazione entro 6 mesi

Il numero «sarà attivo entro sei mesi - ha annunciato Piantedosi -. In Italia serve già 36 milioni di persone, ma mi preme sottolineare che il Veneto non arriva in ritardo, ma come da sua tradizione lo fa in maniera preparata e con accuratezza, perchè si tratta di un progetto di una delicatezza estrema: si tratta di cambiare un intero sistema delle centrali operative e delle strutture di emergenza, da strutture sanitarie, a forze dell'ordine a vigili del fuoco».

«È un sistema che semplifica l’intervento degli operatori - ha puntualizzato - ma in sè è molto complesso e lo vogliamo fare in maniera puntuale e disciplinata». Ad oggi in Italia il sistema serve 36 milioni di cittadini

Come funzionerà

Saranno in tutto due le centrali uniche di risposta, «con professionisti che smisteranno le chiamate, valutando le emergenze e direzionandole alle forze dell’ordine competenti» - ha precisato Zaia.