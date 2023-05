Accordo Gdf-Comune Legnago per vigilanza sui fondi Pnrr

(ANSA) - VERONA, 08 MAG - Il comandante provinciale della Guardia di Finanza di Verona, col. Vittorio Francavilla e il sindaco del Comune di Legnago (Verona), Graziano Lorenzetti, hanno sottoscritto oggi un protocollo d'intesa finalizzato al rafforzamento del sistema di prevenzione sulle misure di sostegno e incentivo derivanti dal Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (Pnrr). L'intesa - che si inquadra tra le più ampie strategie del Corpo nella mission di polizia economico-finanziaria - è stata formalizzata presso il Comune di Legnago ed è analoga ad altre già stipulate nelle scorse settimane dal Comando Provinciale di Verona con Enti locali scaligeri. Francavilla ha evidenziato l'importanza di creare una rete istituzionale efficace per rafforzare i presidi per la corretta finalizzazione delle risorse provenienti dal Pnrr, importante occasione di sviluppo e crescita economica per il Paese. Presente alla stipula anche il cap. Alessandro Fabiocchi, comandante della Compagnia Gdf di Legnago, reparto competente dell'area. L'accordo resterà in vigore fino al completamento del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza e comunque non oltre il 31 dicembre 2026. (ANSA).