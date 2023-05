Accoltellato durante una lite, 17enne muore in strada nel Trevigiano. Fermati alcuni giovani

Un giovane è stato accoltellato ed è deceduto nel Trevigiano. Il ragazzo è morto in seguito a ferite da arma da taglio riportate, secondo quanto si è appreso, nel corso di una lite. Il fatto è accaduto nella frazione di Varago di Maserada (Treviso), nella pubblica via. Sul posto stanno conducendo accertamenti i carabinieri.

La vittima è un 17enne di origine straniera, morto al termine di una lite tra coetanei per futili motivi. Alcuni giovani - in particolare due minorenni e un maggiorenne - sono stati identificati e portati nella caserma dei Carabinieri per essere sentiti. Numerose pattuglie ne stanno cercando altri in zona.