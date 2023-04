Accoltella rivale in amore, barista ai domiciliari

Tentato omicidio. È l’accusa che la procura muove nei confronti del barista, 28 anni, vicentino, che venerdì pomeriggio, intorno alle 16, ha accoltellato Shpetim Palku, il 42enne pizzaiolo, di origini albanesi, titolare del bar-pizzeria Seven di via Giuriolo a Montecchio. L’indagato si trova agli arresti domiciliari; verrà interrogato lunedì dal giudice per le indagini preliminari, Chiara Cuzzi. Assistito dall’avvocato Paolo Tabasso, il 28enne potrà raccontare la sua versione dei fatti al gip.

L'accoltellamento a Montecchio Maggiore per motivi di gelosia

Il barista, dipendente del bar Dejà Vu, di Montecchio Maggiore, avrebbe accoltellato il pizzaiolo per motivi di gelosia, anche se attualmente, proprio in relazione al movente sono in corso le indagini dei carabinieri, coordinati dal pubblico ministero Paolo Fietta.

Il vicentino si sarebbe diretto al bar-pizzeria Seven per cercare una sorta di vendetta contro Plaku; lo avrebbe fatto dopo avere ascoltato alcune cose riferite dalla sua fidanzata riguardanti alcuni comportamenti del pizzaiolo. Condotte che avrebbero quindi portato il barista a procurarsi un coltello e a dirigersi verso il locale di via Giuriolo in cerca del suo titolare.

Cos'è accaduto al bar-pizzeria

I due si sarebbero immediatamente fronteggiati. Il barista armato del coltello; il pizzaiolo “imbracciando” una sedia con la quale ha tentato di difendersi dai fendenti sferrati dal “rivale”. Plaku, durante la lotta, è stato raggiunto da diverse coltellate riportando ferite che sarebbero andate a pochi centimetri dal raggiungere organi vitali.

Il pizzaiolo, prima soccorso da una residente della strada, che ha cercato come poteva di arginare soprattutto l’emorragia dovuta a una ferita riportata alla gamba; è stato poi soccorso dal personale del Suem 118 e quindi accompagnato al San Bortolo dove è stato ricoverato in terapia intensiva. L’arma dell’agguato è stata ritrovata ieri, in via Madonnetta, piantata nel terreno, dalla polizia locale Dei Castelli.

La testimonianza

«Proprio mentre si accingeva ad aprire la porta del suo locale Shpetim ha ricevuto la prima pugnalata alla schiena», ha raccontato la sorella del pizzaiolo. Che poi, proseguendo, ha aggiunto: «Mio fratello poi si è girato per difendersi ed è stato nuovamente colpito, questa volta alla gamba. È quanto mi ha detto mentre cercavo di tamponargli le ferite.

Forse ha riconosciuto il suo aggressore, ma era sotto choc, non era lucido, quindi le sue parole sono da verificare. Mi ha riferito che il suo aggressore aveva in mano un grosso coltello da cucina. La ferita alla gamba gli ha trapassato la coscia da parte a parte».

La confessione

Il barista, dopo avere affrontato il suo presunto rivale in amore, avrebbe chiamato la sua titolare per raccontarle quanto era successo. Una sorta di confessione che avrebbe poi ripetuto una volta incontrata la donna che a sua volta avrebbe avvisato i carabinieri spiegando la situazione.

I militari dell’Arma una volta raggiunto il Dejà Vu di Montecchio avrebbero quindi preso in consegna il 58enne che è stato poi trasferito ai domiciliari. Lunedì, quindi, davanti al gip Cuzzi, il barista, accusato di tentato omicidio, con accanto il suo legale, potrà decidere se rispondere alle domande del giudice oppure se avvalersi della facoltà di non rispondere.

***

29 aprile 2023

È ricoverato nel reparto di terapia intensiva in condizioni gravissime dopo essere stato accoltellato alle spalle. I carabinieri hanno fermato un uomo ma mantengono il più stretto riserbo, anche se dalle voci trapelate all'origine dell'aggressione potrebbe esserci una donna contesa. Un agguato vero e proprio quello che ha subito nel pomeriggio di venerdì 28 aprile Shpetim Plaku, 42 anni, titolare del bar-pizzeria Seven in via Giuriolo.

Il racconto della sorella

Erano le 16 quando il barista ha parcheggiato l'auto, è sceso e si è avviato verso il civico 5 dove ha il locale. «Proprio mentre si accingeva ad aprire la porta - racconta la sorella, corsa in soccorso al fratello - ha ricevuto la prima pugnalata alla schiena. Lui poi si è girato per difendersi ed è stato nuovamente colpito, questa volta alla gamba. Così mi ha raccontato mentre cercavo di tamponargli le ferite. Ha detto anche che forse ha riconosciuto l'aggressore, ma era sotto shock, non era lucido, è tutto da verificare. Mi ha detto anche che l'aggressore aveva in mano un grosso coltello, forse da cucina. La ferita alla gamba gli ha trapassato la coscia da parte a parte. Ho chiamato carabinieri e ambulanza. E dire che due minuti prima ero passata anch'io davanti al locale e l'ho incrociato, poi ho proseguito perché dovevo portare a casa mia figlia».

Fermato un sospettato

Immediato l'intervento sul posto dei militari della compagnia di Valdagno e della tenenza di Montecchio unitamente alla polizia locale Dei Castelli, che hanno subito iniziato a setacciare le vie adiacenti. E le ricerche sembrano siano andate a buon fine. È stato fermato un sospettato: l'uomo è stato poi portato in caserma per essere interrogato. Gli investigatori hanno quindi sentito i racconti dei famigliari, anche se sembra non ci siano stati testimoni diretti dell'aggressione. Carabinieri e polizia locale, anche con l'utilizzo di un metal detector, hanno poi cercato a lungo, tra aiuole e cespugli - siamo alle spalle di piazza Fraccon - il coltello utilizzato per ferire il titolare del bar-pizzeria.

«Ho trovato mio fratello in un lago di sangue. Era accasciato a terra. Mi ha riferito che ha provato ad inseguire l'aggressore ma che gli sono mancate le forze. Ha perso molto sangue. Quando l'hanno caricato sull'ambulanza il personale medico mi ha detto che era gravissimo, in particolare erano preoccupati per la ferita alla schiena che ha raggiunto il polmone. Spero che in ospedale riescano a salvargli la vita. Ha una famiglia da mantenere: è sposato e ha due figli». In serata le notizie giunte dal San Bortolo sembrano essere incoraggianti: rimane la prognosi riservata ma il 42enne non sarebbe in pericolo di vita.

Il movente

Resta da chiarire cosa abbia provocato un'aggressione così feroce. «Il nostro - sottolinea la sorella - è un locale per famiglie. Se recentemente ci sono stati dei litigi o contrasti con qualche avventore? Lo escludo. Ripeto, qui abbiamo una clientela tranquilla, non è mai successo nulla. Siamo da trent'anni in Italia, non abbiamo mai avuto screzi o problemi. Mio fratello dedicava tutto il suo tempo al bar-pizzeria».

La testimone

«Ho sentito dei rumori forti e delle urla. Sono uscita e l'ho trovato sanguinante che si lamentava. Sono subito corsa a dargli aiuto». Sono le drammatiche parole di una residente di via Giuriolo che, per prima, ha soccorso il ferito. «Pensavo fosse una lite - prosegue la residente - niente di particolare ma prima mi sono affacciata e, non vedendo nulla, subito dopo sono scesa. Non capivo cosa stesse succedendo. Ed è a quel punto che ho trovato l'uomo che sanguinava da una gamba e lamentava forti dolori anche al fianco. Ed era solo». Subito la donna è corsa per aiutare contattando immediatamente anche i soccorsi. «Seguendo le indicazioni del 118 insieme ad altre persone abbiamo legato uno strofinaccio intorno alla gamba per fermare l'emorragia e continuavamo a chiamarlo per impedire che potesse perdere conoscenza - prosegue la montecchiana nel suo racconto - l'operatore ci raccomandava di evitare che svenisse». Attimi, minuti, che sono sembrati ore fino all'arrivo dell'ambulanza e dei sanitari che hanno subito prestato soccorso al 42enne per poi decidere il suo trasferimento a Vicenza.