Accelerano i lavori per l'Alta Velocità: disagi sui treni per la demolizione del cavalcaferrovia di Montecchio

Procedono gli interventi di Rete Ferroviaria Italiana per la nuova linea Alta Velocità/Alta Capacità Brescia- Verona-Padova: nella notte tra sabato 28 e domenica 29 maggio sarà avviata la demolizione del cavalcaferrovia di via Battaglia a Montecchio Maggiore (VI), sulla linea Verona-Vicenza, che si concluderà nella prima parte del mese di giugno.

Le attività - informa Rfi - sono state ottimizzate per consentire di mantenere i tempi di realizzazione dell’opera, in coerenza con il cronoprogramma definito dal Commissario di Governo, per un intervento ritenuto strategico per la mobilità del Paese e inserito tra quelli Pnrr. I treni subiranno alcune modifiche. In particolare, quelli notturni internazionali saranno deviati su percorsi alternativi con maggiori tempi di percorrenza, mentre i treni del trasporto Regionale saranno limitati e sostituiti con autobus.