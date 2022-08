Abusi sulla minorenne: «Adescata sui social»

Sarà sentita nei prossimi giorni la ragazzina vicentina di 13 anni scappata di casa e ritrovata a Brescia tre giorni dopo, nella zona della stazione ferroviaria, che ai familiari avrebbe raccontato di avere avuto rapporti sessuali consenzienti con una persona o più persone maggiorenni all’interno di un appartamento della Bassa bresciana.

L’audizione protetta. Con il passare delle ore emergono nuovi particolari su una vicenda contraddistinta però ancora da parecchie ombre. Sarà la giovanissima a cercare di fare chiarezza quando, in audizione protetta, sarà sentita dal magistrato titolare del fascicolo aperto in procura a Brescia contro ignoti. L’ipotesi di reato è quella di violenza sessuale. La legge, infatti, considera un reato avere rapporti sessuali con minori di 14 anni anche se esiste un consenso. Resta però ancora da identificare la persona (o le persone) con cui la ragazzina avrebbe avuto i rapporti. Gli inquirenti sono al lavoro per dar loro un nome.

L’adescamento. «Non mi ha costretto», ha raccontato la tredicenne che potrebbe avere conosciuto in rete chi poi ha incontrato a Brescia e con cui avrebbe trascorso qui giorni di buio. Secondo quanto ricostruito, la giovanissima, una volta arrivata nel Bresciano, sarebbe salita in auto con un gruppo di persone e da lì si sarebbe diretta verso la Bassa. Parole che sono al vaglio della procura che coordina il lavoro di indagine portato avanti dai carabinieri vicentini e dai militari della compagnia di Desenzano del Garda. «Non sembra un contesto violento quello in cui è maturata la vicenda - spiegano gli inquirenti pur mantenendo il più stretto riserbo -. Il racconto però va ancora ben valutato».

La fuga. La tredicenne a Brescia, dopo una sosta a Verona, non sarebbe arrivata da sola. Con lei c’era una coetanea, pure lei veneta, che però ha negato di avere avuto rapporti sessuali con chi le avrebbe ospitate. Entrambe le giovanissime sono state rintracciate dagli agenti della polizia di Stato il 19 agosto nei pressi della stazione ferroviaria di Brescia insieme a due ragazzi stranieri, subito identificati. Ai poliziotti è bastato inserire i nominativi delle due ragazzine nel terminale per scoprire immediatamente che una di loro risultava scomparsa.

La denuncia. A segnalare il suo allontanamento era stato il padre che il 17 agosto, non vedendola rientrare a casa, si era rivolto ai carabinieri della caserma del proprio comune di residenza facendo scattare l’allarme. Non risulterebbe invece alcune denuncia di scomparsa per quanto riguarda l’amica che era con lei al momento del ritrovamento da parte della pattuglia della polizia. Entrambe sono state riaffidate ai familiari che le hanno raggiunte a Brescia. Proprio una volta tornata a casa, la tredicenne dell’Ovest Vicentino avrebbe raccontato dell’incontro sessuale avuto durante la fuga. Il padre, a quel punto, l’ha accompagnata subito all’ospedale San Bortolo dove i medici hanno confermato i rapporti sessuali.