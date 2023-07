In Trentino prima ordinanza per l'abbattimento di lupi. Gli allevatori veneti: «Speriamo presto anche qui»

Oro, presidente dell’Unione montana sul via libera in Provincia di Trento: «Non è a rischio e lo si fa per altre specie»

Il presidente della Provincia autonoma di Trento, Maurizio Fugatti, ha firmato iri, 26 luglio, un'ordinanza per la rimozione tramite abbattimento di due lupi nel territorio comunale di Ala. L’atto amministrativo del presidente Fugatti, che a fine aprile scorso aveva firmato l’ordinanza per l’abbattimento dell’orsa Jj4, il plantigrado che uccise il runner Andrea Papi nei boschi di Caldes, ha ricevuto il parere favorevole dell'Ispra, l’Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale ed è conseguenza dell’elevato numero di predazioni di animali da allevamento nella zona.

In Trentino prima ordinanza di abbattimento di lupi

È il primo caso in Italia (nel vicino Tirolo un’ordinanza ha autorizzato l’abbattimento di un lupo a maggio) e la notizia ha raggiunto in fretta anche l’Altopiano di Asiago dove il problema della convivenza con il lupo si è fatto via via sempre più complicato nel corso degli ultimi anni. «Finalmente - è il commento a caldo del presidente dell’Unione montana Spettabile Reggenza dei Sette Comuni Bruno Oro - Finalmente perché se i branchi sono troppi e le conseguenze di questa proliferazione sono sotto gli occhi di tutti, è giusto intervenire. Una tipologia di intervento che viene impiegata in altre specie. Perché non il lupo, che non è a rischio. Speriamo si possa fare anche qui».

«Si tratta del primo caso in Italia di prelievo tramite abbattimento e per questo fa clamore - spiega dal canto suo Duccio Berzi, esperto forestale, una trentennale esperienza in questo campo - In realtà è una tecnica diffusa in Europa, impiegata per il lupo come per altre specie. Nella Provincia di Trento si è giunti a questa decisione al culmine di una situazione di conflittualità che si trascina da tempo e dopo aver cercato altre soluzioni».

Via libera agli abbattimenti "sperimentali"

Ispra, concedendo il parere favorevole, ha tuttavia precisato come il via libera all'abbattimento di non più di due esemplari abbia carattere sperimentale: la Provincia autonoma infatti, dovrà “produrre una sintetica valutazione dei possibili miglioramenti della prevenzione” entro tre mesi. Trattandosi di una prima autorizzazione all'abbattimento, all'istituto preme inoltre “raccogliere informazioni in particolare circa gli effetti del prelievo sulla popolazione di lupi e sulle dinamiche predatorie”. E qui da parte di chi collabora al progetto Life WolfAlps anche nel territorio dei Sette Comuni emergono alcune perplessità perché, fanno sapere, in Svizzera non è previsto l’abbattimento di soggetti alfa e il “prelievo” a scopo “educativo” di altri esemplari non deve superare la metà dei cuccioli del branco. Ad Ala è autorizzato l’abbattimento di due esemplari su tre.