Tragedia in A4, pulmino disabili tampona un tir in coda: sei le vittime, resta gravissima la donna ferita

Aggiornamento ore 18

Sono immutate le condizioni cliniche di Romina Bannini, la 36enne coinvolta nell’ incidente di ieri sulla A4 , costato la vita a sei persone. L’Usl di Treviso ha reso noto che la paziente «è sempre molto grave e si trova in prognosi riservata» all’ospedale Cà Foncello. La giovane donna, seduta sul sedile posteriore del pulmino, era stata estratta dai soccorritori in condizioni gravissime. Il prossimo bollettino medico è atteso per domani, intorno alle 11.

***

Oltre a Massimo Pironi, ex sindaco di Riccione 63enne, le vittime dell'incidente accaduto venerdì pomeriggio in A4, all'altezza del casello di San Donà di Piave, sono quattro ragazze e un ragazzo di Cuore 21 e Centro 21: Francesca Conti, 25 anni, Rossella De Luca, 37 anni, Maria Aluigi, 34 anni, Valentina Ubaldi, 31 anni e Alfredo Barbieri, 52 anni.

È in condizioni «molto gravi» ed è ancora in prognosi riservata all’ospedale Cà Foncello di Treviso l’educatrice Romina Bannini, 36 anni, presente anche lei sul mezzo. Lo ha precisato l’azienda Ulss trevigiana, dopo che si erano diffuse notizie sul decesso della donna. Bannini era seduta sul sedile posteriore del furgone finito sotto un Tir, ed era stata estratta dal mezzo in gravissime condizioni. Un nuovo bollettino sanitario dell’Ulss è previsto alle ore 17.

Alfredo Barbieri, come riporta il Resto del Carlino, dallo scorso anno aveva iniziato a lavorare per il centro educativo Zaffiria. Era fidanzato con Rossella De Luca. Maria era invece la figlia della presidente e fondatrice del Centro 21 di Riccione, Cristina Codicé. Il gruppo, come già fatto diverse volte in passato, era diretto in Friuli per illustrare alcuni progetti a tutela dei disabili e dei giovani affetti dalla sindrome di down.

Proprio la sera prima dell'incidente Alfredo Barbieri aveva dedicato alla fidanzata Rossella De Luca un post su Facebook per il loro anniversario: «Sei la mia Regina. Sei la mia vita».

Zaia: «Fermare questo bollettino di guerra»

«Non possiamo accettare la A4 passi alla storia per essere l’autostrada con un quotidiano bollettino di guerra. Ora è il momento del dolore, della vicinanza alle famiglie delle vittime, ma il problema resta, e va risolto in maniera radicale». Così il presidente del Veneto Luca Zaia ha commentato il tragico incidente in A4 costato la vita a sei persone.

«Ho riletto più volte il titolo della notizia - afferma Zaia - perché speravo di aver capito male.... Ancora adesso stento a credere che sei persone possano aver peso la vita in questo modo. Non possiamo accettarlo, la potremmo ormai definire l’autostrada "della morte", costellata di incidenti mortali nei tratti più collassati dal traffico». «Dobbiamo porre fine a queste quotidiane tragedie - conclude il governatore - oggi di una dimensione immane, 6 morti e un ferito grave». Un disastro sulla cui specifica dinamica specifica «non si può entrare, perché non conosciamo ancora, ma che conferma come che la sicurezza stradale non possa prescindere da interventi quanto mai necessari».

Il ministro alle Disabilità Stefani: «Terribile tragedia»

«Ci uniamo al dolore delle famiglie delle vittime ed esprimiamo tutta la nostra vicinanza all’Associazione Centro 21 di Riccione, coinvolta in questa terribile tragedia in cui ha perso la vita anche l’ex sindaco Massimo Pironi che, lasciando l’attività politica, si era dedicato ad accompagnare tante persone nei loro progetti di vita. Siamo profondamente addolorati e speriamo siano presto chiarite le circostanze di quanto accaduto». È il commento del

ministro alle Disabilità Erika Stefani.

Centro21, disperazione in Romagna

Da quasi trent’anni il Centro21 di Riccione è un punto di riferimento per le persone con la sindrome di Down. Un luogo in cui, dal 1993 quando Cristina Codicè ha fondato l’associazione per aiutare i ragazzi a imparare ad essere autonomi e dare un sostegno alle famiglie, si sono incontrate storie di solidarietà, di riscatto, di aiuto. Storie come quelle dei cinque ragazzi che hanno trovato la morte sull’ A4 a San Donà di Piave mentre stavano facendo un viaggio con destinazione la provincia di Udine, per incontrare un’altra realtà simile, per scambiarsi storie, esperienze, ma anche sorrisi e amicizia.

E poi storie come quella di Massimo Pironi, che dopo un’esperienza in politica (è stato sindaco proprio di Riccione fra il 2009 e il 2014) una volta lasciata l’attività amministrativa e quella professionale aveva deciso di dedicarsi con ancora più impegno al volontariato, in quell’associazione della quale aveva sempre fatto parte. La sua «seconda vita», la definiva nei giorni scorsi in un post sui social con il quale, con una foto sorridente attorniato dai ragazzi dell’associazione, faceva gli auguri alla fondatrice.

«Condividere non è mai facile ma porta dei risultati straordinari in primo luogo a noi stessi», un messaggio che, dopo la sua morte, sembra quasi il testamento spirituale di una persona che ha dedicato la propria vita agli altri. «Massimo era un uomo sempre disponibile - lo ricorda il presidente della Regione Stefano Bonaccini - al servizio della sua terra e dei suoi concittadini: è una perdita che lascia un vuoto incolmabile».

A Riccione la notizia ha sconvolto una comunità che stava cominciando un periodo di festa: proprio in serata, infatti, sarebbero dovuti cominciare i festeggiamenti del centenario della nascita della città, festeggiamenti subito annullati dalla sindaca Daniela Angelini e rimandati a data da destinarsi, con la proclamazione del lutto cittadino.

L’associazione Centro21 non è solamente una delle tante associazioni che compongono il tessuto del volontariato emiliano-romagnolo, ma aveva un legame speciale con Riccione e tantissimi altri legami li aveva saputi costruire nel corso degli anni: dall’esperienza dell’associazione nel 2015 è nata una cooperativa, che si chiama Cuore21. Un braccio operativo, ma un’esperienza pratica, soprattutto, per assicurare ai ragazzi una speranza e una possibilità che altrove avrebbero faticato ad avere, grazie a rapporti con aziende del territorio, ma anche un negozio/laboratorio gestito in proprio. E poi attività sportive, danza, teatro. Una piccola fabbrica di solidarietà e sorrisi sulla riva dell’Adriatico sulla quale, con l’incidente di San

Donà, è calato un velo di disperazione.

***

7 OTTOBRE - TRAGEDIA IN A4, PULMINO DISABILI TAMPONA UN TIR IN CODA: SEI MORTI

Aggiornamento ore 20. Sei morti. È l’ennesima strage avvenuta oggi lungo quello che ormai viene definito il «tratto maledetto» dell’A4, a cavallo tra il Veneto e il Friuli Venezia Giulia. La dinamica è in tutto simile alle svariate altre tragedie che hanno portato a ben 21 vittime nel corso del 2021 e ad altre 16 nei primi nove mesi di quest’anno: si formano rallentamenti per traffico intenso e per lavori, i mezzi pesanti si incolonnano o si fermano bruscamente lungo la carreggiata e dunque chi sopravviene li tampona, spesso ad alta velocità.

Le vittime

Questa volta l’esito è una carneficina. Perchè a bordo del furgone dell’associazione Centro21, partito da Riccione nel primo pomeriggio, c’erano l’ex sindaco Massimo Pironi, di 63 anni, alla guida, infaticabile volontario del sodalizio, e sei passeggeri, tutti disabili. Erano diretti in Carnia per illustrare alcuni progetti a tutela dei disabili e dei giovani affetti dalla sindrome di down.

Poco prima delle 16, lo schianto. Si è salvata soltanto una giovane donna, anche lei disabile, estratta dopo un lunghissimo lavoro dei Vigili del fuoco di Mestre, San Donà di Piave e Motta di Livenza. L’abitacolo del furgone è stato letteralmente sventrato. La superstite era di fatto imprigionata in un piccolo vano in cui giacevano anche tutti gli altri passeggeri: quattro donne e un uomo, tutti affetti da disabilità, di età compresa tra i 30 e i 40 anni. Il medico del Suem, giunto a bordo dell’elicottero, ha cercato disperatamente di trovare un flebile segnale di vita, ma non c’è stato nulla da fare: il decesso è avvenuto per tutti all’istante.

L'«imbuto» da tre a due corsie tra Meolo-Roncade e il bivio A4/A28

Al momento del violentissimo tamponamento erano segnalati rallentamenti - anche attraverso i pannelli a messaggio variabile e già da molti chilometri di distanza - a causa del traffico intenso tra Meolo - Roncade e il bivio A4/A28 (nodo di Portogruaro). L’incidente è avvenuto nella corsia centrale dell’ultimo tratto caratterizzato da tre corsie, prima di addentrarsi nell’imbuto a due in cui, soprattutto il venerdì pomeriggio, il volume di traffico in direzione del confine di Stato è ormai insostenibile: l’autista del furgone, che sembra procedesse a velocità sostenuta, non si è avveduto del Tir fermo in coda. Il mezzo si è completamente accartocciato sotto il camion.

Il tratto chiuso per ore e code fino a 11 chilometri

La scena che si è presentata agli automobilisti che hanno cercato di portare i primi soccorsi è stata straziante. Per permettere alla Polizia stradale di rilevare la dinamica del sinistro e agli addetti di Autovie Venete di rimuovere i veicoli coinvolti, il tratto tra San Donà e Cessalto, in direzione Trieste, è rimasto chiuso per ore: in tarda serata le code erano lunghe oltre 11 chilometri e si sono verificati altri due incidenti, senza gravi conseguenze per i mezzi coinvolti, ma con un’auto che si è incendiata.

Il presidente della Regione Veneto, Luca Zaia, ha commentato la tragedia come un «bollettino di guerra quotidiano» riferendosi alle tante vittime di quel tratto dell’A4. Il suo omologo dell’Emilia Romagna, Stefano Bonaccini, si è stretto «alle famiglie delle vittime», ricordando in particolare la figura impegnata di Pironi, «uomo sempre disponibile al servizio della sua terra e dei suoi concittadini».

Ore 17

Poco dopo le 16 di oggi, venerdì 7 ottobre, nel tratto a tre corsie all’altezza del casello di San Donà di Piave (Venezia), tra l’entrata e l’uscita dello svincolo di Trieste.

Un furgone, sul quale viaggiavano sette persone, ha tamponato violentemente un autoarticolato in lento movimento nella corsia centrale.

Chiuso il tratto tra San Donà e Cessalto in direzione Trieste. Chiuso anche lo svincolo di San Donà in direzione Trieste.