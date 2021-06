A Cecilia Gasdia il premio 'Buone Pratiche 2021'

(ANSA) - VERONA, 29 GIU - La sovrintendente della Fondazione Arena di Verona, Cecilia Gasdia, ha ricevuto il premio internazionale "Buone Pratiche 2021". Soprano e prima donna a dirigere l'ente lirico areniano, Gasdia è stata premiata tra i "Campioni d'Italia" per la sezione Cultura. Gasdia ha voluto dedicare il riconoscimento a tutti i lavoratori della Fondazione Arena di Verona. "Proseguo la mia vita dedicata all'Opera con tutti loro, con cui condivido il profondo senso di responsabilità per una vera e propria rinascita, in sicurezza, in questo periodo ancora segnato dall'incertezza e dal timore, per lo spettacolo dal vivo e per il mondo della cultura in generale" ha detto. "Grazie a loro - ha spiegato - il Festival dell'Arena di Verona è stato in grado di confermare un programma già annunciato con allestimenti tutti nuovi e il ritorno dei migliori artisti internazionali sul palcoscenico, a cominciare da Riccardo Muti. Grazie al governo italiano e alla Regione del Veneto siamo pronti ad accogliere seimila spettatori per 42 serate fino al 4 settembre". "Grazie al ministero della Cultura, che ha concesso il patrocinio - ha detto ancora - abbiamo coinvolto 12 istituzioni tra i più prestigiosi Musei, Parchi Archeologici, Biblioteche, Città, Fondazioni del Paese. Grazie all'impegno che stiamo mettendo per riportare l'Arena come teatro e necessità nel tessuto sociale cittadino, Verona ha risposto con calore inaspettato e il sostegno concreto di sponsor, partner, donatori, ordini professionali, associazioni di categoria, privati". "Questo è solo l'inizio di un percorso sempre più condiviso di responsabilità civile, oltre che artistica e culturale - ha concluso - per una vera rinascita della nostra società, veronese, italiana ed europea". (ANSA).