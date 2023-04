25 aprile: a Vicenza fischi dall'opposizione al sindaco

(ANSA) - VICENZA, 25 APR - Alta tensione, ma nessun incidente, in piazza dei Signori a Vicenza in occasione delle celebrazioni del 25 aprile che si sono tenute questa mattina. L'intervento dal palco del sindaco della città Francesco Rucco (ricandidato per le prossime amministrative per il centrodestra) è stato disturbato da fischi e dalla canzone "Bella ciao" intonata più volte da un gruppo numeroso di presenti. I contestatori erano collocati al di là delle transenne, in un'area contraddistinta dalle bandiere delle coalizioni politiche di sinistra, come Pd, Movimento 5 Stelle, Psi oltre che da bandiere della Cgil e della Pace. Fischi sono stati rivolti anche alla bandiera di Vicenza, durante il breve tragitto che ha portato le autorità alla deposizione delle corone d'alloro nella Loggia del Capitaniato. I contestatori, controllati a distanza dagli agenti della Questura, hanno interrotto e fischiato a più riprese anche il registra e attore Giancarlo Marinelli che dal palco ha letto una poesia di Pierpaolo Pasolini. Presente sul palco anche l'assessore regionale al Lavoro Elena Donazzan (FdI), al suo primo 25 Aprile in piazza in veste ufficiale. Donazzan è arrivata a piedi, scortata da poliziotti della Questura in borghese, che l'hanno accompagnata anche quando ha lasciato piazza dei Signori. (ANSA).