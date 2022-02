Von der Leyen, macchina mediatica Cremlino esclusa da Ue

'Russia Today e Sputnik non diffonderanno più bugie in Europa'

(ANSA) - BRUXELLES, 27 FEB - "Con una mossa senza precedenti vieteremo la presenza in Ue della macchina mediatica del Cremlino. Russia Today e Sputnik, che sono controllate dal governo, e le testate a loro legate non potranno più diffondere le loro bugie per giustificare la guerra di Putin e creare divisioni nell'Unione. Stiamo sviluppando gli strumenti per vietare questa disinformazione tossica e dannosa in Europa". Lo annuncia la presidente della Commissione Ue Ursula von der Leyen. (ANSA).