Vescovo ucciso a Los Angeles: arrestato il marito della sua colf

La polizia di Los Angeles ha arrestato una persona nelle indagini sull'omicidio del 69enne vescovo ausiliare David O'Connell, trovato morto in casa per un colpo d'arma da fuoco. Si tratta di Carlos Medina, 65 anni, marito della collaboratrice domestica del prelato. Gli investigatori non hanno indicato il movente, ma un informatore ha riferito alle autorità di aver visto Medina agire stranamente dopo il delitto e rivendicare il fatto che il vescovo gli doveva dei soldi.

Secondo testimoni, la collaboratrice domestica portava anche a spasso il cane di O'Connell e qualche volta l'avrebbe fatto lo stesso arrestato. Gli agenti sono arrivati a Medina esaminando un video che mostrava un'auto vicino alla casa del prelato al momento della sua uccisione. In una perquisizione domiciliare hanno trovato delle armi, ora sotto esame balistico. Sacerdote da 45 anni, O'Connell, originario dell'Irlanda, era stato nominato nel 2015 vescovo ausiliare da papa Francesco. Era noto per il suo impegno a favore dei poveri, degli emarginati e delle vittime della violenza delle gang. Il suo soprannome era 'Pacemaker', per la capacità di pacificare i conflitti nella comunità.