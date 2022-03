Vadym: «I russi stanno compiendo un genocidio. Qui le città sono assediate»

A dispetto del nome, Vadym Ostapchuk si sente molto, molto veronese. A Verona ha vissuto in Borgo Roma e al Saval. Poi ha scelto di trasferirsi a Bardolino. Per anni ha fatto la spola tra il Garda e l’Ucraina, dove la guerra l’ha sorpreso nella sua casa di Kiev. Da lunedì è riuscito a raggiungere Leopoli, dove è nato e dove vive la sua famiglia d’origine.

«Finalmente», dice il trentasettenne ucraino, che parla un ottimo italiano, «ho dormito bene da mia madre e ho fatto la doccia», recuperando sprazzi di normalità in una città al momento non toccata dal conflitto, dove la gente - come ci mostra nei video che ci manda - passeggia ancora per strada, va a fare la spesa e ascolta musica. L’angoscia però non si stempera. L’imprenditore parla a ruota libera, come se testimoniare fosse liberatorio. «Ci stanno massacrando come raccontano correttamente i vostri Tg, che riesco ancora a seguire tutti i giorni, e i principali giornali. I russi stanno perpetrando un genocidio, colpendo chiese, scuole, civili in fuga», avverte.

Vadym, quali sono i suoi rapporti con Verona? In Italia sono un libero professionista, procacciatore d’affari nel settore del marmo. Ho lavorato per 10 anni in un’azienda vicentina, la Favorita che ha una sede anche a Cavaion Veronese, come venditore sul mercato estero. In Ucraina, invece, sono socio di una cava di granito. Il materiale, estratto, viene commercializzato in lastre in tutto il mondo. Lo acquistano anche le aziende del distretto del marmo locale che lo trasformano. In questi anni ho conosciuto molti imprenditori veronesi e veneti e ho tanti amici. Verona è anche la mia città. La mia routine era trascorrere un mese a Bardolino e due a Kiev.

Quando i russi sono arrivati con i loro carri armati quindi lei era a Kiev? Esattamente. E qui ho deciso di rimanere per dare una mano. Sollecito aiuti, anche da Cavaion. Ne sono già arrivati e voglio tranquillizzare tutti: sono nelle mani giuste. Mi sono unito alle associazioni che prestano soccorso a chi fugge dalle zone di guerra. Il popolo ucraino non è mai stato unito come ora. Siamo pronti a morire per la nostra terra. Ci sono donne, pure anziane, che si armano per sparare.

Però lei parla di genocidio…. È così. Le racconto un fatto accaduto ad una dipendente della nostra azienda. Si tratta dell’addetta commerciale, di 26 anni, rimasta chiusa in un sotterraneo di Irpin, vicino alla capitale, per sette giorni con la sua famiglia senza luce, acqua e gas per sfuggire ai bombardamenti. Quando finalmente è stato stabilito il cessate il fuoco, è riuscita a scappare e ha cercato asilo in una chiesa con altre persone che volevano in seguito raggiungere luoghi più sicuri. Quella chiesa è stata bombardata, sono saltati i vetri, una parte del soffitto ha ceduto. Lei e i genitori sono riusciti ad uscire e a scappare. I russi non hanno colpito una base militare, ma un luogo di culto, dove sanno che i civili si rifugiano. La notte successiva c’era un altro gruppo in sosta e c’è stato un altro bombardamento, quello finale, che ha raso al suolo la chiesa e ucciso una trentina di persone. Io ora a Leopoli, dove convergono persone in fuga che provano a passare il confine verso la Polonia o l’Ungheria, raccolgo un miliardo di storie drammatiche da raccontare. Sono quelle di chi sosta nei nostri centri in cerca di aiuto o di un passaggio.

Vi siete trovati da un giorno all’altro catapultati da una vita normale ad una situazione di guerra. Avete la percezione che sia stato un evento improvviso? Aspettavamo la guerra dal 2014, quando i russi ci hanno portato via la Crimea. Certo non potevamo prevedere che questa volta tentassero di occupare tutta l’Ucraina. Un conflitto combattuto in questo modo era impossibile da ipotizzare nel 21esimo secolo, nel cuore dell’Europa. Il punto è che Putin da 20 anni terrorizza il mondo, vuole lasciare un segno nella storia ed entrerà nella memoria collettiva come un terrorista. Ha ipnotizzato i russi. Il 70% non sa cosa succede, non vede le immagini. Io sento i colleghi russi e mi arrabbio. Invece in Europa le notizie vengono date. Tutti devono sapere cosa sta accadendo.

Qual è la situazione nelle città assediate? Gli occupanti stanno facendo morire le persone sotto le bombe senza cibo, prendono le centrali nucleari per togliere l’elettricità. Tolgono l’acqua. Fanno gli assedi come nel Medioevo quando si espugnavano i nuclei urbani per fame e poi si ammazzavano gli abitanti. Non lasciano che la gente si metta in salvo, non hanno nessuna remora neppure con i bambini.

Cosa si aspetta che succeda? L’Ucraina ha fatto vedere con la sua resistenza che si può tenere testa ai russi. Ci servono aerei ed armi, come da giorni il presidente Zelensky chiede e come ha ripetuto anche al parlamento britannico. I russi non si aspettavano la nostra reazione. In questo momento di debolezza dobbiamo giocare tutte le opzioni per fermarli. Penso sia ottimo bloccare i loro flussi di denaro con l’Occidente, come sta accadendo. Mi rendo conto che è difficile fare a meno da subito del gas e del petrolio russi. Ma occorre fare questo sacrificio. Magari è impossibile oggi. E lo capisco. Non è gestibile rimanere privi delle materie prime energetiche, ma ce la faremo in futuro. Non dobbiamo più dare ai russi la possibilità di riavere un livello di business elevato e di investire massivamente negli armamenti che ora stanno usando contro di noi. Nel giro di qualche mese, forse un anno troveremo le soluzioni per fare a meno delle loro risorse.

Mentre lei è in Ucraina tanti suoi connazionali, soprattutto donne e bambini stanno arrivando in Italia, in Veneto e a Verona. Siamo grati a tutti per l’aiuto che riceviamo. In molti abbiamo nonne e mamme che lavorano nel vostro Paese e per questo tanti ragazzi ucraini sono cresciuti in Italia. Sono preziosi anche il materiale sanitario ed il cibo che riceviamo e che smistiamo nei nostri centri per raggiungere chi ha più bisogno. Contiamo sull’Europa; non ci deve abbandonare.