Usa: venduto scheletro dinosauro, gli scienziati preoccupati

(ANSA) - ROMA, 29 LUG - Aste e paleontologia, la polemica continua negli Stati Uniti dopo la vendita dello scheletro di un Gorgosauro per poco più di 6 milioni di dollari da parte dalla casa d'aste Sotheby's, come riporta la Cnn. Lo scheletro del fossile, scoperto nel 2018 nella contea di Chouteau, in Montana, è parente del più noto Tyrannosaurus rex: ha un'altezza di 2,8 metri e una lunghezza di 6,7 metri e lo sconosciuto acquirente potrebbe anche dargli un nome, ma quello che preoccupa gli scienziati è che il Gorgosauro potrebbe entrare a far parte di una collezione privata, rendendo problematici gli studi scientifici. I fossili trovati in terreni privati appartengono infatti ai proprietari che possono farne quello che vogliono, mentre quelli rinvenuti in aree pubbliche sono soggetti a determinate leggi. Nel 2020 fu rinvenuto lo scheletro del tirannosauro più completo al mondo, Stan, poi venduto per 31,8 milioni di dollari. Al momento della vendita, i paleontologi temevano che il fossile fosse perso per la scienza, ma a marzo il dipartimento di Cultura e Turismo di Abu Dhabi rivelò di voler rendere Stan l'attrazione del nuovo museo di storia naturale, la cui apertura è in programma fra tre anni nella città emiratina. Gli scienziati, comunque, sono preoccupati dalla una tendenza in atto, sebbene alcuni esperti aprano ai privati, ricordando acquisti di esemplari commerciali da parte dei musei. (ANSA).