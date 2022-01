Usa: Trump vola in Arizona, pronto l'attacco a Biden

(ANSA) - NEW YORK, 15 GEN - Donald Trump si riprende la scena. Dopo aver cancellato la conferenza stampa in calendario per il 6 gennaio, l'ex presidente vola in Arizona per un bagno di folla fra i suoi fan e per dettare la linea per il partito repubblicano in vista delle elezioni di metà mandato. Il comizio, in programma nella nottata italiana, è un'occasione per attaccare Joe Biden, che fra qualche giorno compie il suo primo anno da presidente, e tornare a criticare le elezioni del 2020. La scelta dell'Arizona non è infatti casuale: Trump ha perso lo stato per pochissimi voti e il conteggio è stato altamente contestato. Alcuni repubblicani guardano con scetticismo alla discesa in campo di Trump per le midterm, altri invece sono convinti che il suo contributo sarà cruciale. (ANSA).