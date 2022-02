Usa: sindaco di New York contro la stampa, 'troppo bianca'

(ANSA) - NEW YORK, 16 FEB - Il sindaco afroamericano di New York punta il dito contro la stampa al suo seguito, a suo avviso 'troppo bianca'. Secondo Eric Adams, manca la diversità nelle redazioni e i giornalisti che scrivono su di lui mal interpretano il suo operato. "Sono un afroamericano che è il sindaco - ha detto durante un'accesa conferenza stampa - ma la mia storia è interpretata da persone che non sono come me". Ad accendere la miccia la copertura negativa di un suo recente viaggio a Albany, sede del Congresso dello stato di New York, dove Adams non è riuscito ad incassare l'appoggio dei deputati dello stato sulla sua agenda anti-crimine. "Che lo ammettiate o meno - ha detto rivolgendosi ai giornalisti - sto facendo un dannato buon lavoro e non possiamo vivere in questa realtà alterna". Ha poi minacciato di non accettare più domande se la copertura che gli riserva la stampa non migliora. Il sindaco, inoltre, ha ripetutamente sottolineato che la razza gioca un ruolo nella copertura stampa su di lui e che i giornalisti sono per lo più bianchi. "Quanti afroamericani ci sono nei board editoriali? - continua - Quanti di loro determinano come vengono scritte queste storie?". Ed ancora: "quanti asiatici, quanti asiatici dell'est? Del sud? Tutti parlano della diversità nel mio governo ma qual e' la diversificazione nelle newsroom?". Infine ha anche accusato i giornalisti di scrivere storie come se già sapessero cosa farà, prima ancora che le cose accadano. Secondo il New York, il sindaco gioca la carta della razza quando vede una copertura negativa. (ANSA).