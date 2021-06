Si è scontrata con cavi elettrici in New Mexico

(ANSA) - NEW YORK, 26 GIU - Quattro morti e un ferito grave. E' il bilancio di un incidente in mongolfiera a Albuquerque, in New Mexico. Secondo le prime ricostruzioni, la mongolfiera si sarebbe scontrata con dei cavi elettrici prima di schiantarsi. (ANSA).