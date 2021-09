Usa, gli agenti frustano i rifugiati di Haiti a confine col Messico / VIDEO

(ANSA) - WASHINGTON, 20 SET - A poche ore dal debutto di Joe Biden all'assemblea generale dell'Onu, i media Usa hanno diffuso immagini che sembrano mostrare agenti della polizia di frontiera americana a cavallo mentre usano la frusta contro i migranti che chiedono asilo al confine col Messico, dove è scoppiata una nuova crisi umanitaria per l'arrivo di oltre 10 mila persone.

"Orribile da vedere", ha commentata la portavoce della Casa Bianca, Jen Psaki. "Ho visto alcune delle immagini, non ho il contesto completo ma non riesco a immaginare quale contesto lo renderebbe appropriato", ha detto. "Penso che nessun che abbia visto quelle immagini pensi sia accettabile o appropriato", ha aggiunto. La gente, ha proseguito, e' "comprensibilmente" offesa dalla possibilita' che le forze dell'ordine usino le fruste o oggetti simili contro i migranti radunatisi vicino a Del Rio (Texas), molti dei quali da Haiti. Un caso imbarazzante di diritti umani per l'amministrazione Biden e per il suo ministro Alejandro Mayorkas, primo responsabile degli Interni ispanico degli Stati Uniti, anche lui figlio di rifugiati (cubani). Quanto alla decisione di Joe Biden di rimpatriare tutti i migranti alla frontiera, Psaki ha detto che "non e' questo il momento di venire". (ANSA).