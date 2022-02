Ucraina: terminato il colloquio telefonico Biden-Putin

(ANSA) - NEW YORK, 12 FEB - Il colloquio fra Joe Biden e il presidente russo Vlamidir Putin è terminato. La telefonata, la prima dal 30 dicembre, era iniziata alla 11.04 locali, ore 17.04 italiane. Biden ha avuto il colloquio telefonico con Putin, durato un'ora e due minuti, tramite una linea di comunicazione sicura a Camp David, dove il presidente americano si trova per il fine settimana. Insieme al presidente a Camp David c'è parte del suo staff per la sicurezza nazionale. (ANSA).