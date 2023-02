Ucraina: diaspora russa in Lituania protesta contro Putin

(ANSA) - VILNIUS, 25 FEB - Oggi un centinaio di esuli russi hanno inscenato una manifestazione di protesta nel centro di Vilnius. Lo comunica la Radiotelevisione lituana. I manifestanti hanno sfilato mostrando striscioni di sostegno all'Ucraina, sventolando bandiere ucraine e le bandiere bianche con fascia centrale azzurra di protesta contro la guerra, e lasciando sulla piazza della cattedrale un pupazzo raffigurante Vladimir Putin in gabbia. "L'anno scorso abbiamo cercato di partecipare ad azioni congiunte con lituani, bielorussi e ucraini e abbiamo notato che ciò non ci dava visibilità. Ci siamo resi conto che abbiamo bisogno di manifestazioni separate per non far dimenticare della nostra esistenza", ha dichiarato Danil Konstantinov, uno degli organizzatori della manifestazione. (ANSA).