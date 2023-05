Turista ferma il principe William a Londra e lo invita in Puglia

'Where is?', risponde lui. Emiliano su Fb: 'noi come prezzemolo'

(ANSA) - BARI, 06 MAG - È diventato virale, rilanciato anche dal presidente della Regione Puglia Michele Emiliano, il video di una turista pugliese che incontra a Londra il principe William e lo invita a venire in Puglia. Durante la cerimonia di incoronazione di re Carlo, il principe si avvicina alla gente assiepata in strada dietro le transenne. Tra loro c'è anche Alessia che gli stringe la mano e dice: "ti aspettiamo in Puglia". "Where is Puglia?", chiede a quel punto il reale al quale la turista, per orientarlo, spiega che la regione si trova al Sud dell'Italia e gli domanda se abbia mai sentito parlare di Bari o Taranto. "La forza della Puglia, i pugliesi! Siamo come il prezzemolo in ogni minestra!", commenta su Facebook il governatore pugliese. (ANSA).