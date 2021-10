Tunisia: nuova manifestazione contro Saied nella capitale

(ANSA) - TUNISI, 10 OTT - Una terza manifestazione di protesta contro le ulteriori misure eccezionali disposte dal presidente tunisino Kais Saied il 22 settembre scorso, si è svolta oggi a Tunisi, davanti al Teatro Municipale, in mezzo ad un'imponente schieramento di polizia. A scendere in strada ancora una volta il gruppo "cittadini contro il colpo di Stato" capitanati dall'attivista politico e avvocato Jaouhar Ben M'barek, che dal palco ha annunciato "non possiamo tollerare un colpo di Stato", aggiungendo "siamo venuti qui pronti a tutto". Rispetto alla manifestazione dei "pro-Saied" di domenica scorsa, che ha visto la partecipazione negli stessi luoghi, secondo le forze dell'ordine, di 5000 persone, oggi secondo le stesse fonti i manifestanti erano qualche migliaio, ma il numero esatto è ancora da stabilire, visto che molti tra gli organizzatori hanno lamentato eccessivi controlli delle forze dell'ordine che hanno impedito di fatto l'accesso alla centrale Avenue Bourguiba, chiusa in vari punti con varie transenne, specie davanti alla sede del ministero dell'Interno. Anche se molti agitavano bandiere nazionali, la manifestazione odierna ha visto la presenza di molti aderenti al partito islamista Al Karama e dell'islamico Ennhadha, il più colpito dalle decisioni di Saied di sospendere le attività del Parlamento, essendo la prima forza politica in aula. Durante la protesta, una troupe di giornalisti della televisione nazionale tunisina Watania 1 è stata oggetto di attacchi verbali e lanci di pietre e bottiglie. Alcuni sono stati feriti e trasferiti all'ospedale Charles Nicolle per le cure. Altri momenti di tensione si sono vissuti nel momento in cui alcuni manifestanti hanno tentato di rimuovere le transenne poste sul terreno dalla polizia, fatto che ha costretto le forze dell'ordine ad usare i gas lacrimogeni. La folla poi è defluita senza particolari problemi con il passare delle ore. (ANSA).