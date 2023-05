Trump colpevole di aggressione sessuale e diffamazione

(ANSA) - WASHINGTON, 09 MAG - Donald Trump non ha stuprato ma ha aggredito sessualmente la scrittrice Jean Carroll nei camerini di un grande magazzino nel 1996 e l'ha poi diffamata: è il verdetto raggiunto dalla giuria nel processo civile a New York contro il tycoon, condannato a pagare un indennizzo di oltre 2 milioni di dollari. La giuria ha raggiunto il verdetto nel processo civile a New York in cui Donald Trump è accusato dalla scrittrice Jean Carroll di averla stuprata nei camerini di un grande magazzino nel 1996 e di averla diffamata per aver negato l'episodio dandole della bugiarda. (ANSA).