Trump, assalto Capitol? Il più grande movimento storia Usa

(ANSA) - WASHINGTON, 09 GIU - Il "più grande movimento nella storia del nostro Paese": cosi' Donald Trump ha definito l'assalto del Capitol su Truth, la sua nuova piattaforma social. "La commissione non scelta - scrive Trump riferendosi alla commissione parlamentare - non ha speso un minuto per studiare la ragione che ha portato il popolo ad andare a Washington, in numeri enormi, molto più di quanto i Fake News Media siano disposti a riportare. Il 6 gennaio - non è stata solo una protesta, ha rappresentato il più grande movimento della storia del nostro Paese per rendere di nuovo grande l'America". (ANSA).