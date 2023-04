Taiwan, 'apriremo un ufficio di rappresentanza a Milano'

'Il secondo in Italia, per rafforzare i rapporti bilaterali'

(ANSA) - PECHINO, 17 APR - Taiwan vuole raddoppiare la presenza in Italia: dopo l'ufficio di rappresentanza a Roma, che funziona come ambasciata de facto, l'isola ha in programma l'apertura di un altro ufficio a Milano, un consolato de facto. L'iniziativa, ha riferito il ministero degli Esteri in una nota, mira a "continuare ad approfondire scambi e cooperazione" bilaterali "nei settori dell'economia, del commercio, della cultura, dell'istruzione, della scienza, della tecnologia e del turismo". Milano è una "grande città del nord Italia" dove "la maggior parte dei principali Paesi del mondo ha stabilito consolati". (ANSA).