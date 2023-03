Serbia: omaggio a ex premier Djindjic, assassinato 20 anni fa

(ANSAmed) - BELGRADO, 12 MAR - La premier serba, Ana Brnabic, accompagnata da numerosi ministri del suo governo, ha reso omaggio stamane a Belgrado all'ex premier Zoran Djindjic, deponendo una corona di fiori sul luogo dove il primo capo di governo riformista nella Serbia del dopo Milosevic e leader del Partito democratico fu ucciso 20 anni fa. Zoran Djindjic fu assassinato il 12 marzo 2003, raggiunto nel cortile del palazzo del governo da colpi di arma da fuoco sparati a distanza con un silenziatore. Per il suo assassinio sono stati condannati in passato a 40 anni di carcere ciascuno due ufficiali dei servizi di sicurezza di allora, e numerose altre condanne sono state emesse a carico di persone coinvolte nell'organizzazione dell'omicidio. Tuttavia non sono mai stati chiariti contesto e responsabilità politica dell'assassinio di Djindjic, che avviò il processo di democratizzazione della società e di riforme economiche in Serbia, da poco uscita dal dramma delle guerre balcaniche che sconvolsero la vecchia Jugoslavia socialista. (ANSAmed).