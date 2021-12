Scholz, nuovo inizio per la Germania. Merkel, lavori bene

(ANSA) - BERLINO, 08 DIC - "Sarà un nuovo inizio per la Germania, io farò di tutto per riuscirci". Lo ha detto il neocancelliere tedesco Olaf Scholz, prendendo il testimone da Angela Merkel. "Penso che sia qualcosa di speciale essere cancelliere della Repubblica federale, ed è una grande sfida", ha sottolineato il leader socialdemocratico. Merkel, rivolta a lui, ha auspicato che "lavori perché il Paese possa stare al meglio". "So per esperienza personale che è un momento commovente quello in cui si viene eletti", gli ha detto prendendo la parola. "Il compito è pieno di sfide, ma è anche uno dei più belli che si possano svolgere", ha aggiunto Merkel, augurando al suo successore di avere successo. (ANSA).