Sánchez, domenica vinceremo noi e perderà il ritorno al passato Il premier chiude la campagna nella periferia di Madrid

(ANSA) - GETAFE, 21 LUG - "C'è molto interesse in Europa e nella stampa internazionale per sapere cosa succederà domenica in Spagna, e ve lo dico io cosa succederà: vincerà il Partito Socialista e perderanno Pp e Vox, vincerà il progresso e perderà il ritorno al passato": lo ha detto il premier uscente e leader socialista spagnolo, Pedro Sánchez, chiudendo a Getafe (Madrid) la campagna elettorale del suo partito in vista delle elezioni generali di domenica. "Quella del 23 luglio sarà la vittoria delle donne sul maschilismo e della cultura sulla censura, della scienza sui no vax", ha detto Sánchez che ha fatto riferimento agli avversari di destra del Partito Popolare e Vox e ai loro governi territoriali in coalizione. "Il 23 luglio diremo loro che quei diritti e le libertà con cui stanno mercanteggiando non sono loro", ha affermato. (ANSA).