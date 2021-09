Russia: Depardieu vota, 'c'è democrazia, ammiro Putin'

(ANSA) - MOSCA, 19 SET - La star del cinema Gerard Depardieu, che da oltre otto anni possiede un passaporto russo, ha votato alle elezioni parlamentari russe presso l'ambasciata a Parigi: lo riporta la Tass. "Ho votato perché è mio dovere. Ammiro la Russia, ammiro il presidente russo Vladimir Putin", ha affermato Depardieu secondo l'agenzia di stampa statale russa. "Votavo raramente in Francia, ma voto in Russia". "Credo che c'è democrazia in Russia", ha dichiarato inoltre l'attore sempre secondo la Tass. (ANSA).