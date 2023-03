Panama: V International Space Forum per l'America centrale

(ANSA) - PANAMA CITY, 07 MAR - Si è tenuto ieri a Panama City il V International Space Forum (ISF) - Capitolo America Centrale e Caraibi, evento regionale organizzato dall'Agenzia spaziale italiana (Asi) su mandato dell'International Astronautical Federation (Iaf). Questa edizione dell'Isf è la prima dedicata alla regione centroamericana e si è tenuta presso la sede del Parlamento latinoamericano e caraibico (Parlatino) con la partecipazione di delegazioni ufficiali di numerosi paesi, di rappresentanti dell'accademia, centri di ricerca e agenzie spaziali. I partecipanti hanno discusso di 'Scienza e tecnologia spaziali per accrescere le opportunità nella regione e affrontare al meglio le sfide comuni', ed al termine della giornata è stata pubblicata una 'Dichiarazione di Panama'. Iaf e Asi, si precisa, "hanno potuto contare della collaborazione della Segreteria nazionale Scienza e Tecnologia (Senacyt) e dell'Università tecnologica di Panama (Utp), a riprova dell'importanza dei rapporti tra istituzioni pubbliche, università e centri di ricerca, visti i tanti utilizzi della tecnologia spaziale, che vanno dalla sicurezza alimentare alla gestione delle emergenze, dal controllo delle acque e la blue economy al contrasto al cambiamento climatico. Oltre ad Asi, erano presenti l'Istituto italo latinoamericano (Iila), l'Universitá La Sapienza di Roma e Telespazio SPA, tra i patrocinatori ufficiali dell'Isf. Il presidente dell'Asi, Giorgio Saccoccia ha osservato che la tecnologia spaziale "è uno strumento prezioso per lo sviluppo sostenibile anche per la regione centroamericana e dei Caraibi, ricca di grandi potenzialità, e la cooperazione internazionale rappresenta un'opportunità unica, nell'ambito della quale l'Italia e Asi sono a disposizione per offrire le proprie competenze, conoscenze ed esperienze.Siamo pronti a lavorare insieme sempre di più e sempre meglio", ha concluso. Il professor Rodney Delgado, direttore nazionale Scienze Spaziali dell'Utp, ha ricordato l'importanza del dialogo internazionale per la promozione e lo sviluppo delle tecnologie spaziali e dei relativi servizi, ringraziando Asi e Iaf per aver voluto scegliere Panama quale sede dell'Isf 2023. (ANSA).