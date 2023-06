'Palloni spia dalla Cina anche su Giappone e Taiwan' Secondo prove raccolte dal programma Panorama della Bbc

(ANSA) - ROMA, 26 GIU - Non solo il presunto pallone spia che all'inizio dell'anno è stato abbattuto al largo delle coste statunitensi. Nuove prove del programma cinese di globi-mongolfiere sarebbero state scoperte dalla sezione della Bbc Panorama a Taiwan, in Giappone e in Asia orientale, i cui territori sono stati sorvolati dai palloni spia. Lavorando con Synthetaic, una società di intelligenza artificiale che ha setaccio big data catturati dai satelliti, la Bbc ha trovato diverse immagini di palloni che attraversano l'Asia orientale. "Il fondatore dell'azienda, Corey Jaskolski, ha trovato prove di un pallone che ha attraversato il nord del Giappone all'inizio di settembre 2021", scrive la Bbc. Secondo Jaskolski, le prove attestano che sarebbe stato lanciato dalla Cina anche se non c'è conferma al riguardo. Il Giappone ha invece confermato che i palloni hanno sorvolato il suo territorio è si è detto pronto ad abbatterli in futuro. Secondo quanto a suo tempo affermato da Pechino, il pallone avvistato sugli Stati Uniti nord occidentali a fine gennaio era un dirigibile civile, impiegato per ricerche scientifiche, come nel campo della meteorologia, e ha definito il fatto che avesse sorvolato gli Usa un evento isolato e non intenzionale. (ANSA).