Opera: Katia Ricciarelli ospite a Madrid con alunne di canto

(ANSA) - MADRID, 21 MAR - Tre giorni madrilena per la soprano e attrice Katia Ricciarelli, protagonista dell'iniziativa 'Vissi d'arte…Vissi d'amore', promossa in primo luogo dalla Scuola italiana ufficiale nella capitale spagnola. Ricciarelli ha inaugurato il soggiorno a Madrid, città che non visitava "da molti anni", incontrando alcune alunne della Scuola Superiore di Canto (Escm) locale. Successivamente, è stata ospite della Scuola italiana, dove ha partecipato a un colloquio-intervista con il dirigente scolastico Massimo Bonelli: occasione in cui il pubblico presente ha potuto ascoltare dalla sua viva voce aneddoti degli anni sui palcoscenici, trucchi del mestiere e pillole di vita professionale e personale. "Da ragazzina sognavo di interpretare Desdemona con il grande Mario Del Monaco", ha raccontato, ad esempio, in un punto della conversazione mentre stava parlando dell'Otello di Giuseppe Verdi. "Alla fine, ho avuto l'onore di essere la sua ultima Desdemona", ha aggiunto, "per me era un dio". Nelle giornate di domani e dopodomani, Ricciarelli parteciperà ad alcuni altri appuntamenti a Madrid, organizzati in collaborazione con l'ambasciata italiana, l'Istituto italiano di cultura (Iic), il Comites Spagna - Madrid e la Escm. Tra queste, sono un programma un concerto di allieve di canto della scuola di canto madrilena, selezionate dalla soprano italiana, e una "masterclass" con l'artista e due di queste alunne. Quest'ultimo evento è in programma giovedì alle 11.30, presso la sede dell'Iic. (ANSA).