Omicron: 'difficile' svolgimento carnevale di strada a Rio

(ANSA) - RIO DE JANEIRO, 04 GEN - Il Comune di Rio de Janeiro considera "difficile" lo svolgimento del carnevale di strada nella città, capitale turistica del Brasile, a causa della rapida diffusione della variante Omicron del coronavirus. "Non c'è ancora una decisione definitiva, abbiamo Omicron che entra in città con grande forza, è sempre più difficile svolgere il carnevale di strada come negli anni precedenti, siamo cauti, è una decisione difficile", ha dichiarato oggi il segretario comunale alla Salute, Daniel Soranz. Per il momento sono state confermate solo le sfilate delle scuole di samba professionali nel Sambodromo, dove ci saranno controlli più rigidi all'ingresso del pubblico. Milioni di persone, residenti e non, affollano ogni anno le strade di Rio in occasione del carnevale che, tra le sfilate delle scuole di samba ufficiali e le decine di spettacoli offerti dai cosiddetti 'blocos de rua' (blocchi di strada), arriva a durare un mese intero. A causa della diffusione di Omicron, intanto, il Comune di Salvador de Bahia, hanno già annullato le tradizionali sfilate di carnevale cittadine, riporta oggi il quotidiano O Globo. (ANSA).