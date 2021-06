Nuova Zelanda: Ardern, pensavo di non essere una tosta

(ANSA) - ROMA, 03 GIU - Jacinda Ardern, primo ministro della Nuova Zelanda, non si sentiva "abbastanza tosta" per la politica. Lo ha rivelato lei stessa in un'intervista alla Cnn. In linea generale, ha affermato, si presume che i politici "devono avere la pelle molto spessa" e non possono essere "persone sensibili" o "mostrare esternamente compassione o empatia". "La più grande barriera per me era probabilmente il fatto che non pensavo necessariamente che gli aspetti a cui tenevo e che apprezzavo di più fossero quelli che sarebbero stati facilmente accettati in politica", ha detto Ardern a David Axelrod della rete 'all news' americana. "Sai, parlo un po' della sensazione di non essere abbastanza forte per l'ambiente della politica". Ardern ha guidato il partito laburista della Nuova Zelanda sin dal 2017, anno in cui è stata nominata primo Ministro dopo la vittoria alle elezioni in coalizione con il conservatore New Zealand First Party e il liberal Green Party. Nell'ottobre 2020, Ardern ha vinto un secondo mandato, questa volta con una vittoria schiacciante che ha permesso ai laburisti di governare da soli. (ANSA).