Migranti: Tajani, serve strategia che coinvolga Nord Africa

Ministro lunedì per consegna motovedette GdF a governo libico

(ANSA) - MILANO, 04 FEB - "Stiamo lavorando perché ci sia una strategia a lungo termine che veda coinvolti tutti i Paesi del Nord Africa, i Paesi da dove partono i flussi migratori. Con un'azione che possa usufruire della cooperazione italiana per favorire la crescita del continente africano". Così il ministro degli Esteri Antonio Tajani durante un evento di Forza Italia a Milano. "Lunedì pomeriggio sarò ad Adria in Veneto per consegnare al governo libico le nuove motovedette dalla Guardia di Finanza finanziate dall'Ue - conclude - le consegneremo ai libici perché possano pattugliare e contrastare i mercati di esseri umani". (ANSA).