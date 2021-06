Migranti: Macron, tutti Stati Ue devono essere solidali

(ANSA) - BERLINO, 18 GIU - "Tutti gli Stati in Ue devono prestare una forma di solidarietà" nella questione della migrazione. Lo ha detto il presidente francese, Emmanuel Macron, a Berlino, in conferenza stampa con Angela Merkel, a margine di una bilaterale in cancelleria, in vista del Consiglio europeo della settimana prossima. Macron ha detto che i migranti saranno tema dell'incontro bilaterale con la cancelliera per arrivare a una gestione "più efficace". (ANSA).