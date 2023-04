Metropolita monastero Kiev, 'ucraini mi hanno arrestato'

(V. 'Metropolita monastero Kiev, 'accusato...', delle 8,41) (ANSA) - ROMA, 01 APR - Il metropolita Pavel del monastero delle Grotte di Kiev Pechersk Lavra è stato messo agli arresti domiciliari, come ha dichiarato lui stesso in un video diffuso dalla testata Vesti. "Sono stato messo agli arresti domiciliari", ha detto. La notizia non è ancora stata confermata ufficialmente. Il Servizio di sicurezza ucraino (Sbu) aveva annunciato in precedenza che il metropolita Pavel era sospettato di incitare alla discordia e di lavorare per la Russia. Il servizio stampa della Chiesa ortodossa ucraina fedele a Mosca aveva affermato in precedenza che il metropolita è stato convocato per un interrogatorio. (ANSA).